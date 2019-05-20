19 мая 2019
17 мая 2019

Уральский журналист, впавший в кому после нападения, умер в больнице

Валентина Завойская
© Служба новостей «URA.RU»
Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 09:14
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Михаил Скуридин не приходил в сознание с того момента, как попал в больницуФото: страница Михаила Скуридина «ВКонтакте»

Журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, которого в конце марта на дороге избил водитель внедорожника, скончался в ночь на 20 мая, не приходя в сознание. Об этом «URA.RU» сообщили его коллеги.

Около месяца Скуридин находился в коме, врачи помочь ему не смогли. Журналист скончался в 4 утра.

Журналиста избили днем 31 марта в Магнитогорске. Как сообщала жена Скуридина, Михаил вступил в перепалку с водителем серебристого Кia Sportage возле нерегулируемого пешеходного перехода. В ходе конфликта водитель внедорожника избил своего оппонента, после чего скрылся с места происшествия. Скуридина в тяжелом состоянии доставили в больницу, больше в сознание он не приходил.

Водителя Кia объявили в розыск, но его до сих пор не нашли. Установить госномер автомобиля по записям с камер видеонаблюдения не удалось.

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