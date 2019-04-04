Магнитогорский журналист впал в кому после нападения

Родные и коллеги Михаила Скуридина ищут очевидцев нападения Фото: Михаил Скуридин «ВКонакте»

Журналист из Магнитогорска Челябинской области, заведующий отделом газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, впал в кому после разборок с неадекватным водителем. Супруга журналиста и коллеги Михаила ищут очевидцев нападения.

«В воскресенье 31 марта в период времени с 12.35 до 12.45 в районе дома 1 на улице Ворошилова около нерегулируемого пешеходного перехода произошел конфликт между двумя мужчинами, пешеходом и водителем, — пишет на странице во „ВКонтакте“ „Чёрное& Белое Магнитогорск “ Наталья Скуридина. — Моему супругу нанесены телесные повреждения, он в больнице. Врачи оценивают состояние как крайне тяжелое. Водитель уехал с места конфликта. Я обращаюсь ко всем, кто обладает какой-либо информацией. Помогите найти водителя».

Как сообщает Наталья Скуридина, водитель был на автомобиле «Киа Спортейдж» серебристого цвета. Она просит просмотреть записи с камер видеорегистраторов автомобилей, проезжавших в это время по улице Ворошилова и дополнительному проезду улицы Завенягина. Именно по нему водитель уехал после конфликта в сторону проспекта Ленина. Необходимо установить номер машины.

«Друзья, с нашим коллегой случилось несчастье. Причем, случилось еще в воскресенье. Но мы из-за какой-то дурацкой «тайны следствия» только сейчас об этом узнали. Журналист «Магнитогорского металла» Михаил Скуридин, между прочим, потомственный журналист, оказался жертвой обычной уличной разборки». Неадекватный водитель дорогого внедорожника решил проучить пешехода кулаками. Миша в коме, его семья в беде, а распустившего руки неадеквата за рулем внедорожника до сих пор не нашли», — сообщает агентство «Верстов.Инфо».