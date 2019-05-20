Арбитражный суд Москвы принял к производству исковое заявление «Рособоронэкспорта» к «Курганмашзаводу» (КМЗ). Государственная компания требует от курганского завода, единственного в стране производителя боевых машин пехоты, более пяти миллиардов рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.
«Принять исковое заявление и возбудить производство по делу», — говорится в судебном определении. В тексте документа уточняется, что «Рособоронэкспорт» требует взыскать с КМЗ задолженность, составляющую почти 82,5 млн долларов США (более 5,3 млрд рублей). Другие подробности дела пока не раскрываются. В качестве третьего лица к делу привлечена государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ». Собеседование со сторонами и проведение предварительного судебного заседания назначены на 5 июня.
Помимо этого, в середине мая в арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от Минобороны России. Министерство требует от КМЗ более 35 млн рублей. Заявление пока не принято к производству.
«Рособоронэкспорт» — государственный посредник по экспорту и импорту военной продукции, входит в госкорпорацию «Ростех». Председателем совета директоров «Рособоронэкспорта» является гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Ранее «URA.RU» сообщало, что в феврале КМЗ завершил процедуру перехода в состав Ростеха, которая длилась около трех лет.
В марте 2017 года арбитражный суд Курганской области начал дело о банкротстве КМЗ, которое длилось почти два года. Крупнейшим кредитором КМЗ являлся ВЭБ, долг перед которым превышал 68,5 млрд рублей. В январе ВЭБ уступил право требования задолженности ООО «КТЗ» («дочка» Ростеха), которое на следующий день отказалось от исковых требований.