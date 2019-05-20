Под Омском мать на ночь привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Следователи Омской области заинтересовалась жительницей поселка Любинского, которая избила 10-летнего сына и заперла его на ночь в холодном сарае, привязав мальчика к столбу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления Следственного комитета РФ.
«По предварительным данным, 39-летняя женщина ремнем избила 10-летнего сына за то, что он прогулял уроки, после чего привязала в сарае к столбу, а чтобы ребенок не звал на помощь, в рот затолкала носки и завязала марлевой повязкой», — сообщили в ведомстве. Там добавили, что женщина выключила свет в постройке и закрыла ее на замок. Матери помогала ее 19-летняя дочь, добавили в управлении.
Школьнику удалось освободиться, вылезти в окно и добраться до приятеля, после чего мать друга обратилась в полицию. Экспертиза показала, что у пострадавшего мальчика есть кровоподтеки. Сейчас он находится в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, добавили в СУ СК.
В отношении матери мальчика полиция возбудила уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», уточняет VSE42.Ru. Материалы переданы в региональное следственное управление, где инициировали проверку по признакам преступлений по ст. 117 («Истязание») и ст. 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ. Женщине грозит до семи лет лишения свободы, добавляет «