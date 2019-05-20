Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России

Сообщники Лоткинского обложили данью обеспеченных заключенных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России. Вора в законе заочно арестовал Тверской районный суд Москвы.

Постановление о заочном аресте криминального авторитета суд вынес 15 мая, сообщает издание «Прайм-Крайм». В отношении Лоткинского расследуются более 20 эпизодов вымогательства, в сообщниках у него — 18 человек, говорится в данных следствия. Группа Лоткинского обкладывала данью отбывающих наказание в тюрьмах Москвы и Подмосковья, Татарстана и Приморья.

Ранее Лоткинский был объявлен в международный розыск. Ему предъявляли обвинения в вымогательствах, совершенных в составе группы. Известно, что на данный момент вор в законе, скрываясь, использует имя Реваза Мендеки и может находиться в Албании, гражданином которой он недавно стал. Если Лоткинский будет пойман, он может стать первым вором в законе, которого будут судить по новой статье.

Закон, согласно которому криминальные авторитеты несут уголовную ответственность за «занятие высшего положения в преступной иерархии», президент Владимир Путин подписал 1 апреля.