Народные избранники приехали к скверу, но даже не зашли в него Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Депутаты Госдумы посетили сквер в центре Екатеринбурга, где планировалось построить храм Святой Екатерины. Никого из протестующих они не нашли (днем сквер пустой, вокруг него бродит лишь пара полицейских — прим. ред.), передает с места событий корреспондент «URA.RU». За неимением оппонентов депутаты пообщались с журналистами.

В ходе брифинга (он прошел на тротуаре возле театра драмы — в сам сквер гости города не спускались) прозвучали упреки в адрес местных властей, которые «не сумели организовать разговор с народом». «Надо было заранее знакомить людей с проектами, — заявил депутат Госдумы Николай Земцов. — Депутаты должны говорить с людьми, а не сидеть в кабинетах». Он же заметил, что именно ночное строительство забора спровоцировало людей, и упрекнул власть, которая «до выступления Путина боялась и молчала».

Риторика выступлений была такой же, как на встрече госдумовцев с депутатами гордумы Екатеринбурга, состоявшейся 20 мая. В отличие от зала заседаний, на улице депутаты еще меньше стеснялись в выражениях. «В Екатеринбурге наблюдается христианофобия: скоро верующим головы резать начнут, — заявил председатель Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов. — Сегодня выступают против строительства в сквере — завтра выступят против власти, что приведет к сепаратизму».

По его мнению, никакой референдум о строительстве храма в Екатеринбурге не нужен — он лишь обострит ситуацию: решать вопрос нужно «соборно» (с привлечением епархии). «Надо пригласить церковь, которая искренне болеет за экологию, — заявил народный избранник. — Врагам православия и отечества не нужны храмы. Сегодня хотят референдум о храме, завтра — о торговом центре».

Другой депутат, Владимир Крупенников, уже отметившийся в гордуме словами о том, что «пирожки переходят в поджоги храмов», уверен, что протест в Екатеринбурге организуют «политтехнологи и провокаторы», а народ «выходит в последний момент». По его мнению, строить храм нужно в сквере, поскольку «согласование другого места займет много времени». «Вся страна сейчас смотрит на Екатеринбург, — добавил депутат Николай Земцев. — Если будет принято решение против церкви, это станет деструктивным примером для других городов».

Госдумовцы побывали возле сквера, но даже не заглянули в него Фото: Владимир Жабриков © URA.RU