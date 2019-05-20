«Пирожки переходят в поджоги храмов»: депутаты из Москвы осудили защитников сквера в Екатеринбурге

Владимир Крупенников рассказал, как в Москве реализуется проект «200 храмов» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Депутаты Государственной думы, выступая в гордуме Екатеринбурга, осудили события, происходившие на прошлой неделе в столице Урала. Мнения прозвучали из уст членов комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы.

Председатель комитета Сергей Гаврилов призвал «не допустить, чтобы деструктивные силы использовали религиозные вопросы для подрыва и раскола нашего общества». Гаврилов предупредил, что недооценка ситуации грозит серьезными последствиями. «Мы понимаем, что необходимо обсуждать вопросы благоустройства…, но игры в уличную демократию заканчиваются Одессой и страшными тоталитарными режимами», — заявил он (очевидно, намекая на Украину).

Депутат предупредил, что финансирование связанных с Западом НКО увеличивается, и призвал сделать все возможное, чтобы «не допустить политизации событий». Также он посоветовал не торопиться с принятием решения о проведении опроса или референдума, напомнив, что в городе много площадок для обсуждения этих вопросов, одна из них — гордума.

Председатель комитета Госдумы Сергей Гаврилов призвал не допустить деструктивные силы к религиозным вопросам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Владимир Крупенников рассказал, что в Москве, где реализуется проект «200 храмов», и в ряде мест возле строек тоже появлялись протестующие, которые выступают за сохранение зон, говоря, что им негде гулять с собаками, а «колоколов звон и покойники, которых будут отпевать, им не нужны». «Но Москва огромная, а возмущенные жители на площадках одни и те же, — заметил Крупенников. — В моем Северо-Западном районе даже храм сожгли — вот как быстро пирожки переходят в поджоги храмов. Вы, дума, не должны такого допускать».

Слова в поддержку екатеринбуржцев, которые выходили на защиту сквера, высказал лишь свердловский депутат Максим Иванов — он даже сравнил общественные слушания по храму (которые проходили в интернете) с голосованием на шоу «Голос. Дети».

Владимир Крупенников видит в защитниках скверов врагов, проплачиваемых Западом через НКО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Многие мои знакомые говорят о том, что публичные слушания о переводе земли проводились кулуарно: мол, если на „Первом канале“ дочке Алсу накрутили голоса, то и здесь накрутили, — сказал Иванов. — Люди хотят, чтобы процедуры носили максимально открытый характер. Забор поставили ночью — с утра соцсети уже гудели. Многие не знали о проекте, не знали, сколько скверов еще построят. А когда появилась еще и частная армия… Мы хотим разобраться и, возможно, что-то поменять в законодательстве. Люди не должны чувствовать себя обманутыми».

Встреча депутатов Госдумы и гордумы Екатеринбурга проходит сегодня в администрации столицы Урала. Как сообщил с места событий корреспондент «URA.RU», на встречу пришел мэр Екатеринбурга Александр Высокинский —возможно, он будет выступать.