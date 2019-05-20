Долги Антипинского НПЗ превысили 346 миллиардов

Долги Антипинского НПЗ, заявившего о своем банкротстве, превысили 346,4 миллиарда рублей. Эта информация содержится в исковом заявлении, размещенном на сайте арбитражного суда Тюменской области.
О несостоятельности предприятия стало известно 20 мая. О намерении присоединиться к банкротству заявил основной кредитор АНПЗ, Сбербанк, чей представитель в ноябре 2018 года возглавил завод. «Собственные интересы как основного кредитора предприятия банк будет защищать, используя все предусмотренные инструменты взыскания задолженности, четко соблюдая требования законодательства и вступившие в законную силу решения судов», — говорится в ответе финучреждения на запрос «URA.RU».
В Сбербанке также заявили, что не видят каких-либо вариантов оздоровления АНПЗ, кроме признания завода несостоятельным. С 30 апреля предприятие работает в режиме циркуляции, то есть без переработки нефти. 16 мая «Траснефть» прекратила поставки сырья на завод.
Дата судебного заседания по иску АНПЗ пока неизвестна.