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Долги Антипинского НПЗ превысили 346 миллиардов

Иван Чупров
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 17:17
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Визит Николая Цуканова , полномочного представителя президента на ЖД вокзал , строительство кольцевой автодороги и НПЗ. Тюмень , антипинский нпз, нпз, трубы нпз
20 мая Антипинский НПЗ заявил о банкротствеФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Долги Антипинского НПЗ, заявившего о своем банкротстве, превысили 346,4 миллиарда рублей. Эта информация содержится в исковом заявлении, размещенном на сайте арбитражного суда Тюменской области.

О несостоятельности предприятия стало известно 20 мая. О намерении присоединиться к банкротству заявил основной кредитор АНПЗ, Сбербанк, чей представитель в ноябре 2018 года возглавил завод. «Собственные интересы как основного кредитора предприятия банк будет защищать, используя все предусмотренные инструменты взыскания задолженности, четко соблюдая требования законодательства и вступившие в законную силу решения судов», — говорится в ответе финучреждения на запрос «URA.RU».

В Сбербанке также заявили, что не видят каких-либо вариантов оздоровления АНПЗ, кроме признания завода несостоятельным. С 30 апреля предприятие работает в режиме циркуляции, то есть без переработки нефти. 16 мая «Траснефть» прекратила поставки сырья на завод.

Дата судебного заседания по иску АНПЗ пока неизвестна.

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