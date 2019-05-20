На одном из крупнейших предприятий Тюменской области работает более 2000 человек Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На Антипинском НПЗ (АНПЗ), заявившем о своей несостоятельности, могут пройти массовые сокращения персонала. Об этом «URA.RU» на правах анонимности заявил специалист по банкротству. На предприятии трудится более 2000 человек.

«При назначении конкурсного управляющего (скорее всего, эта мера будет применена к АНПЗ) обычно сокращают большинство сотрудников», — сообщил эксперт. Советник председателя Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев, напротив, считает, что коллективу не о чем беспокоиться. «Я хочу успокоить трудовой коллектив Антипинского НПЗ и его партнеров. Скорей всего, они не пострадают — будет найдено решение», — отметил он в беседе с агентством.

В группе компаний «Новый поток» (куда входит АНПЗ) не комментируют ситуацию на заводе, ссылаясь на то, что с ноября 2018 года предприятие находится под фактическим управлением Сбербанка — основного кредитора АНПЗ. В финучреждении также не прокомментировали информацию о грядущих сокращениях. Источник «URA.RU», работающий на заводе, рассказал, что коллектив пока не обладает никакой информацией о своем будущем. Кроме того, агентство направило запрос в региональную инспекцию по труду — ответа на него пока не получено.

Заявление АНПЗ о признании себя банкротом было подано в арбитражный суд Тюменской области 20 мая. Сумма исковых требований предприятия превысила 346 млрд рублей. Завод — одно из крупнейших (по объемам производства) предприятий в своей сфере не только региона, но и всей России. Он основан в 2004 году, сейчас его перерабатывающая мощность составляет 9 млн тонн нефти в год.