В ХМАО прошла акция протеста с требованием установки памятника Ленину

КПРФ несколько лет борется за то, чтобы в Ханты-Мансийске снова появился памятник Ленину Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер югорских коммунистов Алексей Савинцев устроил одиночный пикет перед администрацией Ханты-Мансийска с требованием установки памятника Владимиру Ленину в окружной столице. Об этом политик написал в Instagram.

Речь идет о памятнике Ленину, который ранее находился на площади, перед зданием югорского правительства, однако затем был демонтирован и теперь хранится на складе. «Мы много лет боролись и в прошлом году добились проведения общественных слушаний в Ханты-Мансийске. Там участвовало много людей, 80% говорили: „Памятнику быть“. К сожалению, прошел год и ничего не изменилось. Мы обратились к главе города два месяца назад с просьбой объяснить ситуацию. До сих пор информации нет», — заявил в своем видеообращении Савинцев.

В администрации Ханты-Мансийска корреспонденту «URA.RU» заявили, что несогласны с оценкой результатов публичных слушаний, которые приводит югорский коммунист. В мэрии говорят, что мнение жителей разделилось примерно пополам. «Решение об установке памятника должны принимать горожане. Любые такого рода действия должны быть направлены на консолидацию городского сообщества, а ни в коем случае не на раскол. Поэтому до той поры, пока это не будет общим решением граждан, действия, которые могут спровоцировать конфликт или задевать чьи-то чувства, предприниматься не будут», — заявили корреспонденту «URA.RU» в администрации Ханты-Мансийска.

Ранее «URA.RU» сообщало о нескольких попытках сургутских активистов установить сначала бюст, а потом и баннеры с изображением Иосифа Сталина. Однако каждый раз эти инициативы встречались общественностью неоднозначно и в итоге памятники исчезали с улиц города.