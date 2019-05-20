Автору «Масяни» заказали мультфильм о храме в Екатеринбурге

Создатель «Масяни» отказался сотрудничать с заказчиками Фото: Олег Куваев, Facebook

новость из сюжета Битва за храм Святой Екатерины

Автор популярного в 2000-е годы анимационного сериала «Масяня» Олег Куваев получил заказ снять мультфильм об акциях против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. По словам мультипликатора, заказчиками выступили сторонники возведения собора.

На странице в Facebook, которую мужчина ведет от лица Масяни, Куваев рассказал, что начал обсуждать с заказчиками детали работы, не зная сценария. «Они присылают сценарий… И тут я понимаю, что они там ЗА строительство. А кто не согласен, тех нужно представить как всяких зомби и вурдалаков», — написал мультипликатор. Куваев уточнил, что после этого отказался от сотрудничества.

Сериал «Масяня» появился в Сети осенью 2001 года. Куваев публиковал серии мультфильма на специальном сайте, после чего анимационный ситком стал популярным по всей России. Сериал рассказывает о жизни девушки по прозвищу Масяня и ее друзей.

В Екатеринбурге на прошлой неделе прошел ряд несанкционированных митингов против строительства храма Святой Екатерины в сквере у театра драмы. Участники акций добивались переноса стройки в другое место. Сегодня в сквере у драмтеатра начался демонтаж стройплощадки.

Генеральный директор Центра стратегического планирования, политический консультант Виктор Потуремский рассказал «Национальной службе новостей», что послужило причиной нашумевшего на всю страну конфликта в уральском городе. По его словам, произошел сбой в системе коммуникационных ошибок как со стороны власти, так и со стороны церкви, противников храма.