В проблемном челябинском районе ждут силовую зачистку

Ревизоры КСП завершают проверку Чесменского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контрольно-счетная палата Челябинской области (КСП) 21 мая завершает внеплановую проверку Чесменского района, одного из самых проблемных муниципалитетов региона. Об этом «URA.RU» сообщили в КСП.

«Проверяли расходование областных бюджетных средств, выделенных на программу „Реальные дела“, на вывоз мусора, на обслуживание объектов коммунального хозяйства, — заявили в палате. — Итоги проверки утвердят на коллегии и передадут в правоохранительные органы».

В КСП не стали комментировать первые данные ревизии, но, как стало известно «URA.RU» из собственных источников, выявлено много нарушений. «Аудиторы запросили данные по концессионным соглашениям в сфере ЖКХ, есть серьезные вопросы по вывозу мусора из дошкольных учреждений. Создано много юридических лиц, через которые проходили деньги. Это можно оценивать и как неумение расходовать бюджетные средства, и как злоупотребление. Силовикам будет с чем поработать», — пояснил источник.

Решение о внеплановой проверке района было принято после жалобы жителей муниципалитета на имя спикера Заксобрания региона Владимира Мякуша. В обращении говорится о фактах возможной коррупции со стороны главы района Татьяны Жморщук, ее подчиненных и председателя райсобрания депутатов Владимира Федяшева.

По требованию прокуратуры Федяшев уже отправлен в отставку. На второй день после начала ревизии был задержан замглавы района по ЖКХ Константин Гнипа. В настоящее время он находится под домашним арестом, ему предъявлено обвинение в получении взяток.