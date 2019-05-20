В Госдуме под залом пленарных заседаний выявлены пустоты, которые требуют дополнительного обследования. Как сообщил на условиях анонимности «Интерфаксу» участник заседания Совета Думы, специалисты столкнулись с серьезной проблемой: колонны в зале заседаний опираются на пустоту.
«Есть вопросы, и они очень существенны: ряд колонн опираются на пустоты. Причем это не одна колонна. Речь идет о достаточно серьезных проблемах», — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что обнаружившаяся проблема может стать препятствием для реконструкции зала, где заседают депутаты.
В ходе дополнительного обследования специалисты собираются сделать не менее 400 шурфов (углублений в фундаменте — прим.ред.), чтобы оценить состояние опоры, уточнил участник совещания.
Предполагалось, что ремонт в зале пленарных заседаний Госдумы начнется сразу после весенней сессии. Ранее депутаты не раз жаловались на духоту в зале. Позже специалисты подтвердили, что в здании действительно не налажена вентиляция. Кроме того, после сильного ливня места парламентариев оказались залиты водой.
Предполагается, что ремонт зала займет около года, все это время депутаты будут заседать в Колонном зале Дома союзов. В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин показывал журналистам эскизы дизайна для реконструкции: потолок планируют поднять и сделать купол из стекла, чтобы в зале было как можно больше естественного освещения, в дизайне сохранится классический стиль, а также цветовая гамма — «бежевый» и «дерево». Как ранее писало «URA.RU», расходы на ремонт зданий Госдумы увеличиваются с 710 млн до 3,4 млрд рублей.