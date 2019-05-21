20 мая 2019

Зеленский обратился с первой просьбой к властям США по-поводу России

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 02:06
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Владимир Зеленский рассчитывает на помощь СШАФото: официальный сайт президента Украины

Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь Киеву справиться с «российской агрессией». Один из способов — ужесточить санкции против РФ. Новый президент страны отметил, что Украина с этой задачей самостоятельно не справится.

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — приводит заявление пресс-службы Зеленского RT.

Зеленский также заявил, что в ближайшее время рассчитывает на встречу с лидером США Дональдом Трампом, пишет RNS. Вступивший в должность президент Украины уже получил от американского коллеги поздравления.

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