Зеленский обратился с первой просьбой к властям США по-поводу России

Владимир Зеленский рассчитывает на помощь США Фото: официальный сайт президента Украины

Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь Киеву справиться с «российской агрессией». Один из способов — ужесточить санкции против РФ. Новый президент страны отметил, что Украина с этой задачей самостоятельно не справится.

«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — приводит заявление пресс-службы Зеленского RT.