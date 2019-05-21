Зеленский обратился с первой просьбой к властям США по-поводу России

Вступивший в должность президент Украины Владимир Зеленский призвал США помочь Киеву справиться с «российской агрессией». Один из способов — ужесточить санкции против РФ. Новый президент страны отметил, что Украина с этой задачей самостоятельно не справится.
«Самостоятельно преодолеть российскую агрессию на Донбассе и в Крыму мы не сможем. Поэтому нам нужна ваша помощь. Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против РФ», — приводит заявление пресс-службы Зеленского RT.
Зеленский также заявил, что в ближайшее время рассчитывает на встречу с лидером США Дональдом Трампом, пишет