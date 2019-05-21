В Екатеринбурге в сквере напротив театра драмы, где церковь и меценаты планировали построить храм Святой Екатерины, начались работы по демонтажу ограждения. Об этом с места событий сообщает корреспондент «URA.RU».
В первую очередь, рабочие снимают панели ограждения, а также спиливают металлические столбы. Некоторые секции забора, расположенные напротив набережной, уже демонтированы.
20 мая на месте строительства храма начались работы по демонтажу стройплощадки. С помощью крана-манипулятора рабочие убрали строительные вагончики, а также часть материалов, подготовленных для оборудования площадки. По словам руководителя фонда Святой Екатерины Александра Андреева, на запуск проекта и обустройство территории в сквере потратили около 55 миллионов рублей.
В Екатеринбурге на протяжении нескольких дней шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины. Выступления начались, когда в сквере появился забор. На встрече с депутатами Госдумы митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сообщил о необходимости убрать ограждение. Мэрия Екатеринбурга предложила горожанам выбрать альтернативные площадки для возведения храма.