На месте строительства храма Святой Екатерины сносят забор. ВИДЕО

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 09:12
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Возведение забора в сквере Екатеринбурга
Рабочие в сквере спиливают столбы огражденияФото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Битва за храм Святой Екатерины

В Екатеринбурге в сквере напротив театра драмы, где церковь и меценаты планировали построить храм Святой Екатерины, начались работы по демонтажу ограждения. Об этом с места событий сообщает корреспондент «URA.RU».

В первую очередь, рабочие снимают панели ограждения, а также спиливают металлические столбы. Некоторые секции забора, расположенные напротив набережной, уже демонтированы.

20 мая на месте строительства храма начались работы по демонтажу стройплощадки. С помощью крана-манипулятора рабочие убрали строительные вагончики, а также часть материалов, подготовленных для оборудования площадки. По словам руководителя фонда Святой Екатерины Александра Андреева, на запуск проекта и обустройство территории в сквере потратили около 55 миллионов рублей.

В Екатеринбурге на протяжении нескольких дней шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины. Выступления начались, когда в сквере появился забор. На встрече с депутатами Госдумы митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сообщил о необходимости убрать ограждение. Мэрия Екатеринбурга предложила горожанам выбрать альтернативные площадки для возведения храма.

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© Служба новостей «URA.RU»
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