Выборы губернатора и челябинских депутатов объявят в день отчета Текслера перед элитами

Алексей Текслер (слева) выступит перед депутатами, Владимир Мякуш (справа) даст старт выборам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Официальный старт выборам главы региона и в райсоветы Челябинска будет дан 30 мая, в день, когда врио губернатора Алексей Текслер отчитается перед Законодательным собранием Челябинской области (ЗСО). Об этом сообщил «URA.RU» председатель ЗСО Владимир Мякуш.

«После выступления врио губернатора, которое состоится в актовом зале Заксобрания, мы объявим перерыв, затем поднимемся в зал для заседаний, — пояснил Мякуш. — Вынесем на заседание два вопроса, о выборах губернатора и райсоветов Челябинска, которые пройдут в Единый день голосования 8 сентября. Оба вопроса планируем рассмотреть сразу в трех чтениях».

По закону, выборы губернатора и райсоветов ЗСО может объявить с 30 мая до 10 июня. В Заксобрании решили не проводить сессию для официального старта избирательных кампаний отдельно, а совместить ее с выступлением Текслера. На ежегодное выступление первого лица региона собираются не только депутаты, но также главы городов и районов, представители федеральных органов власти, общественных и политических организаций, бизнес-элит.

Выступление Текслера станет его выборной программой. Он также должен объявить, что пойдет на выборы самовыдвиженцем, соответствующий закон уже принят. В партии «Единая Россия» между тем готовятся к тому, что Текслер может изменить планы и выдвинуться от «ЕР».

На выборах в райсоветы челябинцам предстоит выбрать 170 депутатов семи районов города. Из депутатов райсоветов будет сформирована городская дума. Текслер уже выразил сомнение в эффективности такой схемы, но заявил, что к прямым выборам думы в Челябинске вернутся только через пять лет.