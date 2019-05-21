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В Югре школьник порезал одноклассника канцелярским ножом

Дмитрий Завьялов
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 11:34
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Школа. Курган, школьники, школа, ученики, телефон в школе, уроки
В течение месяца полиция должна будет вынести решение по проведенной проверкеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Югорске (ХМАО) семиклассник порезал шею одноклассника канцелярским ножом. Эту информацию «URA.RU» подтвердил директор учебного заведения.

«На перемене в результате неосторожных действий мальчик нанес царапину однокласснику сбоку на шее. Пострадавший обратился за помощью к социальному педагогу, которая сопроводила его в медицинский кабинет. Мы сразу же вызвали родителей обоих школьников и инспектора отдела по делам несовершеннолетних», — рассказала руководитель учебного заведения Елена Павлюк.

В пресс-службе окружной полиции корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что по данному факту ведется проверка. Журналисту агентства удалось поговорить с мамой пострадавшего мальчика. «Мы прошли все необходимые процедуры в полиции и судмедэкспертизе. Сейчас с моим ребенком все хорошо. Претензий к другой стороне конфликта не имею», — заявила женщина.

С начала года в школах Югорска это уже второй случай подобный инцидент. Ранее «URA.RU» уже сообщало о происшествии, после которого медицинская помощь понадобилась пятикласснику.

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© Служба новостей «URA.RU»
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