Губернатор Куйвашев назвал главное достижение Свердловской области

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев выступил перед депутатами регионального заксобрания с докладом о деятельности правительства в 2018 году. Из выступления следует, что в ряде сфер власти сработали на опережение, но по некоторым вопросам нужно догонять другие регионы.
Главным достижением губернатор назвал реализацию инвестиционной политики государства: в 2018 году Свердловская область заняла 18-е место в национальном рейтинге инвестиционного климата, поднявшись на 13 позиций. «На каждый рубль предоставляемым предприятиям налоговых льгот приходится семь рублей инвестиций — это хороший показатель», — заявил глава региона.
Далее правительство намерено развивать механизмы государственно-частного партнерства — в частности, они будут применяться для строительства школ. Согласно поставленной президентом Путиным задаче, в ближайшей перспективе все школы должны перейти на одну смену. Свердловские власти намерены определить партнера, вместе с которым будут решать эту задачу.
Регион значительно опережает среднероссийский уровень индекса промышленного производства. В 2018 год в целом по стране он составил 102,9%, а в Свердловской области — 109%. На 13,4 процента вырос объем отгруженной продукции — в 2018 году в регионе он составил 2,3 триллиона рублей. Успешно выполняется задача главы государства по цифровизации экономики. Современные технологии активно внедряются в систему управления муниципалитетами. На четырех пилотных площадках (Екатеринбург, Новоуральск, Полевской и Каменск-Уральский) апробируется программа «Умный город».
Вместе с тем Куйвашев признал, что по ряду направлений правительству предстоит усилить работу, например — по повышению размера заработной платы: в 2018-м он вырос на 8,96% и составил порядка 37 тысяч рублей (средняя зарплата по России — порядка 43 тысяч рублей). Депутаты отметили, что рост зарплаты искусственно тормозится бизнесменами: по статистике, прибыль предприятий в прошлом году выросла на 25%, крупных заводов — более чем на 30%, а зарплата работников поднялась лишь на 11%.
«Предприятия перестали повышать зарплату и начали уходить в прибыль», — подчеркнул депутат Вячеслав Вегнер. «Вопрос повышения средней заработной платы — непростой», — признал глава региона. По его словам, правительство намерено решать эту проблему, работая с собственниками бизнеса, в том числе заключая трехсторонние договоры с предприятиями и профсоюзами.