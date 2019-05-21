Губернатор Куйвашев нашел средство от новых протестов в Екатеринбурге

Главное, что должны делать органы власти для предотвращения событий, подобных недавним акциям протеста в Екатеринбурге против строительства храма в сквере — это более углубленно изучать общественное мнение. Об этом заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, выступая на брифинге перед журналистами после ежегодного отчета о деятельности правительства перед региональным Заксобранием.
«Нужно постоянно находиться в диалоге с населением», — отметил глава региона. Про его словам, Фонд Святой Екатерины провел необходимые по закону общественные слушания и достаточно широко освещал проект строительства религиозного объекта, однако конфликт вокруг него все равно возник, причем резко и неожиданно. Куйвашев предположил, что предусмотренные законом процедуры могут быть несовершенны.
Губернатор еще раз напомнил, что вопрос предоставления земельных участков под градостроительные проекты — это исключительная компетенция органов местного самоуправления. Он пообещал, что вскоре даст оценку эффективности работы во время споров вокруг храма представителей областной и городской власти.
В Екатеринбурге на протяжении нескольких дней шли несанкционированные акции протеста из-за строительства собора Святой Екатерины в сквере на набережной. Два дня шли столкновения протестующих с ОМОНом, было задержано около 100 активистов.
После вмешательства президента РФ Владимира Путина, который посоветовал провести опрос, мэрия тут же заявила о его проведении, мэр Высокинский пришел в сквер к народу, а губернатор Куйвашев предложил горожанам сформировать список мест, где можно построить храм.
На встрече с депутатами Госдумы митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сообщил о необходимости убрать ограждение — вечером 20 мая начался демонтаж стройплощадки.