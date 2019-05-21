На Ямале банкротят отделение организации, которую хвалил Путин

Окружное отделение «Опоры России» задолжало коммунальщикам за тепло Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ямальское отделение общественной организации «Опора России» пытаются обанкротить. С исковыми требованиями в окружной Арбитражный суд обратилось АО «Салехардэнерго».

Коммунальщики через суд требуют от организации погасить долг в 1,5 млн рублей. В качестве третьих и иных лиц в разбирательстве также указаны ассоциация арбитражных управляющих «Гарантия», окружные управления Федеральной налоговой и кадастровой служб.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» председатель окружного отделения организации «Опора России» Алексей Писарев уточнил, что конфликт с «Салехардэнерго» возник из-за несвоевременной оплаты счетов за тепло. «Мы три года назад открыли коворкинг-центр „Дом опоры“, где предоставляем начинающим предпринимателям помещения на 11 месяцев. Они должны платить только за коммунальные услуги. Два года назад накопился долг за теплоэнергию», — отметил Писарев.

Он уточнил, что задолженность пытались оспорить. «Нам начисляли счета не по счетчикам, а по общей территории. Выходило порядка 300 тысяч рублей в месяц. Это очень большие деньги и большая нагрузка на предпринимателей. В итоге в начале 2019 года нам отключили тепло», — рассказал он. Сейчас с организации «Салехардэнерго» требует 1,5 млн рублей. Это лишь половина долга, часть которого уже погашена. В ближайшее время предприниматели региона помогут с погашением остатка задолженности.

Получить оперативный комментарий в АО «Салехардэнерго» не удалось. На звонки корреспондента «URA.RU» там не ответили.