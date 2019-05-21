РПЦ сделала заявление о новой резиденции патриарха за 2,8 млрд рублей

В комплексе предусмотрено «пространство» для пребывания патриарха Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Представитель патриарха Кирилла Александр Волков в разговоре с корреспондентом «URA.RU» подтвердил факт реконструкции Феодоровского городка под Петербургом, который издание The Bell назвало новой резиденцией предстоятеля РПЦ. При этом, по словам Волкова, информация в СМИ является неточной.

«Это место (Феодоровский городок — прим. ред.) для иностранных делегаций, приемов на высшем уровне, и в этом комплексе предусмотрено некоторое пространство для пребывания там патриарха, проведения каких-то мероприятий», — сказал Волков.

По словам пресс-секретаря патриарха, стройка под Петербургом «не имеет непосредственного отношения» к РПЦ. «Всем занимаются управделами (президента — прим. ред.) и подрядчики», — заключил он.

Ранее портал The Bell опубликовал информацию о строительстве резиденции для патриарха Кирилла в городе Пушкин под Петербургом. По данным издания, сейчас компания «Геоизол» реконструирует Феодоровский городок в Царском селе в рамках контракта с управделами президента на 2,8 млрд рублей. О том, что на этом месте появится именно резиденция патриарха, изданию сообщили источники на строительном рынке Петербурга.