Ямальский чиновник занял важный пост в Зауралье

20 мая в Белозерской районной думе прошло заседание, на котором выбрали главу района. Среди четырех кандидатов победу одержал Сергей Зяблов, который ранее занимал должность первого заместителя директора департамента молодежной политики и туризма ЯНАО. Его единогласно выбрали 11 районных депутатов.
Курганская область — не чужой регион для Зяблова, здесь родились его отец и жена, проживают родственники, а сам он окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище, сообщил «URA.RU» депутат областной думы Владимир Казаков, который присутствовал на заседании районной думы. «Это человек с военным образованием, который понимает, как устроены коридоры власти, — сказал Казаков. — Я думаю, что человек с военным прошлым способен создать команду, которая будет эффективно работать. В его программе я увидел системность: Зяблов понимает, что нет волшебной палочки, способной решить все проблемы района».
К полномочиям Зяблов приступит в течение 15 дней с момента избрания. Ранее «URA.RU» сообщало, что в начале марта глава Белозерского района Виктор Терехин написал заявление об увольнении по собственному желанию и возглавил ОАО «Курганводоканал».