Стало известно об элитных квартирах дочери Лужкова в США

Дочь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Ольга купила две квартиры в Нью-Йорке за 2,6 млн долларов. В одной из квартир в середине прошлого века жил художник-абстракционист Джексон Поллок.
Квартиру в Гринвич-Виллидж Ольга Лужкова купила за 1,5 млн долларов в 2014 году, когда ей было 20 лет, сообщает портал Baza. В этой квартире есть спальня, ванная, кухня со всей необходимой бытовой техникой, мансарда, куда из основной части квартиры ведёт деревянная лестница, и камин. В апреле прошлого года дочь экс-мэра, по данным издания, купила еще одну квартиру, которая обошлась ей в 1,1 млн долларов.
«В начале нынешнего года Ольга неожиданно продает обе квартиры компании Carmine properties LLC. Информации о владельцах фирмы в открытом доступе нет, но сразу несколько вещей говорят о том, что она имеет отношение к Лужковой», — пишет Baza.
Сумма сделки по продаже квартир якобы составила 20 долларов. К тому моменту в одной из них уже находился офис Carmine properties LLC. Гендиректор «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов предположил, что это может указывать на связь Carmine properties LLC с семьей Лужковых.
Осенью прошлого года журнал Forbes назвал жену Юрия Лужкова Елену Батурину самой богатой женщиной России с состоянием 1,2 млрд рублей, напоминает «