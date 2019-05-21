21 мая 2019

Стало известно об элитных квартирах дочери Лужкова в США

Денис Аллаяров
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 16:32
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Открытая лицензия от 25.08.2015. Юрий Лужков, лужков юрий
Дочь Юрия Лужкова неожиданно дешево продает квартиры в АмерикеФото: A.Savin /commons.wikimedia.org

Дочь бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Ольга купила две квартиры в Нью-Йорке за 2,6 млн долларов. В одной из квартир в середине прошлого века жил художник-абстракционист Джексон Поллок.

Квартиру в Гринвич-Виллидж Ольга Лужкова купила за 1,5 млн долларов в 2014 году, когда ей было 20 лет, сообщает портал Baza. В этой квартире есть спальня, ванная, кухня со всей необходимой бытовой техникой, мансарда, куда из основной части квартиры ведёт деревянная лестница, и камин. В апреле прошлого года дочь экс-мэра, по данным издания, купила еще одну квартиру, которая обошлась ей в 1,1 млн долларов.

«В начале нынешнего года Ольга неожиданно продает обе квартиры компании Carmine properties LLC. Информации о владельцах фирмы в открытом доступе нет, но сразу несколько вещей говорят о том, что она имеет отношение к Лужковой», — пишет Baza.

Сумма сделки по продаже квартир якобы составила 20 долларов. К тому моменту в одной из них уже находился офис Carmine properties LLC. Гендиректор «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов предположил, что это может указывать на связь Carmine properties LLC с семьей Лужковых.

Осенью прошлого года журнал Forbes назвал жену Юрия Лужкова Елену Батурину самой богатой женщиной России с состоянием 1,2 млрд рублей, напоминает «Федеральное агентство новостей». Тогда бывший мэр Москвы назвал эту информацию «полной ерундой».

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