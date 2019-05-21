В Ростовской области задержан третий фигурант по делу о мошенничестве при строительстве «Ростов Арены» к чемпионату мира по футболу 2018 года. При обысках в квартире вице-губернатора по строительству Сергея Сидаша обнаружили картины, на которых задержанный изображен в военной форме, с наградами и в парадной дореволюционной одежде.
Кадры с обыска попали в соцсети. При просмотре ролика видны BMW X5, коллекция дорогих часов, наличные деньги в долларах и рублях и драгоценности. В частности, следователи нашли картину, где Сидаш изображен в образе царского генерала. Общая стоимость часов чиновника составляет 7 млн рублей. Самые дорогие марки Breguet classique за 1,2 млн рублей. Час Сидаш хранил в заводной шкатулке.
«Задержан заместитель губернатора Ростовской области Сергей Сидаш. Дома и на работе прошли обыски», — передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее по данному делу задержали экс-министра строительства Ростовской области Николая Безуглова и директора строительной компании «Ростовоблстройзаказчик» Сергея Мищенко, который осуществлял благоустройство стадиона. Правоохранители выяснили, что вместо крупнозернистого песка чиновники строили стадион на мелком, благодаря чему нанесли ущерб бюджету в 223 млн рублей.
Сидаш — уроженец Казахстана. С 2010 по 2015 год занимал пост министра ЖКХ Ростовской области. После в течение года занимал должность советника губернатора. Замглавы региона по ЖКХ стал в сентябре 2016 года, уточняет сайт VSE42.ru.