В Тюмени осудили участника банды угонщиков, которую создал тренер сборной России

Суд приговорил Сергея Клейменова к четырем годам колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ленинский районный суд Тюмени 21 мая вынес приговор Сергею Клейменову — участнику банды угонщиков, которую возглавлял бывший тренер сборной России по карате Георгий Хижняков. По данным прокуратуры Тюменской области, Клейменов получил четыре года колонии особого режима.

В ведомстве сообщили, что Клейменов участвовал в угоне 11 машин общей стоимостью более десяти млн. рублей. Среди них — Toyota Camry, Honda CR-V, Toyota Corolla, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser 150 (Prado). Максимальное наказание, которое грозило преступнику по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в крупном и особо крупном размере) — десять лет лишения свободы.

В марте 2019 года суд приговорил других участников банды: Юрия Комара к 5,5 года, а Владимира Рядовых к 4,5 года лишения свободы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Хижняков весной 2009 года был приговорен к восьми годам колонии за угон и создание группировки. Главу банды в 2014 году освободили от наказания по состоянию здоровья. Но в 2015 году он создал вторую ОПГ для хищения иномарок. Сейчас главарь находится в розыске.