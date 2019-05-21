Инсайдер: глава Оренбуржья Паслер обновит команду лояльным ему уральцем

Ильиных (в центре), возможно, будущий оренбургский чиновник Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Врио губернатора Оренбургской области (с марта) Денис Паслер намерен пригласить в свою управленческую команду депутата свердловского заксобрания Владимира Ильиных. Как утверждает инсайдер в парламенте Среднего Урала, предложение о трудоустройстве соратнику и земляку от Паслера поступит уже в ближайшие дни.

«Предложение для депутата выгодное, а Денису Владимировичу определенно не хватает своих, понимающих людей рядом. Учитывая, что это первый уралец, то может и пост для него будет крайне значительный», — объяснил инсайдер.

Фамилия Ильиных уже звучала в связи с возможным переездом уральцев на работу в команду нового главы Оренбуржья. Паслер и Ильиных родились в Североуральске, знакомы с детства, их карьеры тесно переплетены. С 2014 по 2016 год Ильиных занимал пост главы Североуральска, в данный период он считался неофициальным полпредом экс-премьера в мэрском корпусе, обеспечивая его взаимодействие с главами муниципалитетов.

Ильиных не входит в число наиболее активных депутатов и, по мнению коллег, в случае поступления интересного кадрового предложения из Оренбургской области сможет сдать мандат. В прошедший понедельник, 20 мая, депутат отпраздновал 44-летие и пока не знает о готовящейся для него вакансии. «Пока предложения не поступало — поступит, тогда и будет что обсуждать», — лаконично пояснил народный избранник. Получить комментарий Дениса Паслера оперативно не удалось.