Автопарк сократят на шесть автомобилей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Автопарк администрации Губкинского (ЯНАО) будет сокращен в рамках оптимизации ресурсов. Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии.

«Мэр города Андрей Гаранин распорядился уменьшить расходы на обслуживание чиновников, а именно сократить автопарк на шесть автомобилей. Было подсчитано, что работники администрации при грамотном планировании обойдутся меньшим количеством машин. В мэрии вводится заявочная система, и все свои поездки сотрудники будут совершать строго по графику, что упорядочит использование рабочего транспорта», — подчеркнули в горадминистрации.

Уточнить, о каких суммах идет речь, не удалось. При этом в мэрии заявили, что сэкономленные средства направят на поддержку сферы благоустройства и строительства. «Это и есть главные приоритеты для местной власти. Именно на эти сферы необходимо направить максимум сил и ресурсов. Чиновники потерпят, главное — комфорт для наших жителей», — уточнил Гаранин.

Ранее глава региона отмечал необходимость сокращения расходов чиновников и численности штата муниципальных и районных администраций. На тот момент окружные власти рассматривали варианты ликвидации сельских администраций с передачей их полномочий в райцентры.