Конфликт вокруг пермского Дома культуры дошел до приемной Путина

Конфликтную ситуацию с увольнением 20 из 27 сотрудников Савинского Дома культуры (Пермский район, Пермский край) будут разрешать 22 мая в приемной президента России в Пермском крае. Об этом «URA.RU» сообщила экс-руководитель культурного учреждения Надежда Демидова.
«Сегодня к нам приезжала заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина, мы разговаривали больше часа, мне понравилась обстановка, в которой все проходило, завтра общение продолжится уже в Перми, в приемной президента», — пояснила «URA.RU» Демидова. Она уточнила, что на встречу с руководством министерства в местную библиотеку пришли общественники, педагоги, жители поселения, но не пришли новый руководитель Дома культуры и глава поселения.
«Мы встретились с жителями и сотрудниками Дома культуры Савинского сельского поселения, подробно обсудили сложившуюся ситуацию. Также прошла встреча с главой Савинского поселения А. Миньковым и и. о. директора Савинского ДК Д. Генне. Завтра обсуждение будет продолжено в Перми: состоится прием инициативной группы у главного федерального инспектора по Пермскому краю. Для нас главное — разобраться в ситуации, найти решение в кратчайшие сроки и сделать так, чтобы Дом культуры и дальше успешно работал», — сообщила «URA.RU» замминистра культуры Пермского края Марина Илюхина.
Ранее «URA.RU» рассказывало, что заместитель министра посетит Пермский район после публикации агентства. Конфликт разгорелся после того, как глава местной администрации Андрей Миньков объявил о переводе всех кружков на платную основу и об увольнении педагогов.