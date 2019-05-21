21 мая 2019

США расширили санкции против России

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
21 мая 2019 в 19:36
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Флаги США, флаг сша
Под санкции попали три российские организацииФото: unsplash.com

Министерство торговли США ввело санкции против России. Ограничения затронули три российские организации.

«Минторг ввел санкции в отношении конструкторского бюро в Туле, военного учебного центра в Гатчине и московского завода „Авангард“», — сообщает РИА «Новости». Санкции, которые подразумевают в том числе запрет на закупки США продукции предприятий, действуют с 14 мая.

Московский машиностроительный завод (ММЗ) «Авангард» производит ракеты для систем противовоздушной обороны России. Помимо боевых модулей, предприятие выпускает транспортно-пусковые кейсы для ракет.

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