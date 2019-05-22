Зеленский намерен провести референдум о переговорах с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести референдум о формате переговоров с Россией. Об этом журналистам рассказал глава администрации украинского лидера Андрей Богдан.
«Мы рассматриваем вынесение на народный референдум, чтобы не только депутаты проголосовали и не только президент, чтобы народ Украины принял это решение», — приводит RT заявление политика. При этом, по его словам, для вынесения вопроса на референдум необходимо принять соответствующий закон.
Ранее Зеленский призвал Вашингтон ужесточить санкции против Москвы, отметив, что Киев не сможет самостоятельно преодолеть российскую агрессию в Донбассе и Крыму. Также глава государства выразил надежду на скорую встречу с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.
При этом на инаугурации украинский лидер сказал, что готов к переговорам по урегулированию ситуации в Донбассе, отметив, что первым шагом должно стать возвращение удерживаемых лиц. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя эти слова, заявил, что Зеленскому правильнее было бы говорить об обмене задержанных по принципу «всех на всех».