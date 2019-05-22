Челябинские депутаты примут решение по пресс-секретарю Текслера

Должность пресс-секретаря для Алексея Текслера введут депутаты ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Законодательное собрание Челябинской области (ЗСО) внесен документ, по которому вводится должность пресс-секретаря губернатора. Проект документа обсудят 22 мая на заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, сообщили «URA.RU» в правительстве региона.

«Речь идет о внесении изменений в реестр должностей государственной гражданской службы Челябинской области, — пояснили в правительстве. — В аппарате губернатора будет введена новая должность, пресс-секретаря главы региона».

До 1 января 2016 года должность пресс-секретаря губернатора существовала в реестре. После того, как изменили схему исполнительной власти, за заместителем руководителя аппарата правительства, которым стал Дмитрий Федечкин, были закреплены полномочия пресс-секретаря и начальника управления пресс-службы. Теперь, когда Федечкин ушел в отставку, принято решение развести оба функционала. На должность начальника управления с 21 мая заступила Мария Хворостова.

Изменения в реестр должностей депутаты рассмотрят на сессии 30 мая. В этот день врио губернатора Алексей Текслер выступит перед ЗСО и будет дан официальный старт выборам. Оба вопроса уже внесены в заксобрание.