ФАС передала силовикам материалы на челябинского экс-губернатора Дубровского

Оценку отношений Бориса Дубровского (слева) и дорожников должны дать силовые структуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Антимонопольная служба передала силовикам материалы о картельном сговоре с участием экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского, его подчиненных и дорожно-строительной фирмы. Об этом сообщили в УФАС по региону.

«Материалы дела в отношении экс-губернатора Челябинской области, министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области и АО „Южуралмост“ переданы центральным аппаратом ФАС России в правоохранительные органы», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В марте антимонопольщики обвинили Дубровского в заключении антиконкурентного соглашения между миндортрансом и компанией «Южуралмост». ФАС считает, что с 2015 по 2018 год более 90% всех контрактов на ремонт и строительство дорог в области были заключены именно с АО «Южуралмост». Десять из них — на 2,4 млрд рублей — сочли незаконными.

Также, как сообщила «URA.RU» глава регионального УФАС Анна Козлова, следственными органами в Москве были выявлены переговоры и план дискредитации челябинского управления на четырех листах. После этого материалами заинтересовался центральный аппарат ФАС, и дальше делом Дубровского занялась Москва.

Будет ли по материалам возбуждено уголовное дело — исключительно в компетенции силовых структур, — пояснили агентству в региональном УФАС. В случае, если экс-губернатор сочтет эту информацию не соответствующей действительности и оскорбительной для себя, он может подать на антимонопольщиков в суд, добавили также в ведомстве.