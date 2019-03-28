Дубровским занялась Москва, потому что местную ФАС пытались дискредитировать

Материалы на Бориса Дубровского передадут силовикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Делом бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского занимался центральный аппарат Федеральной антимонопольной службы (ФАС), потому что местное УФАС пытались дискредитировать. Об этом на пресс-конференции 28 марта заявила начальник УФАС по региону Анна Козлова, комментируя дело о картельном сговоре, ставшем причиной отставки Дубровского. Материалы силовикам на экс-главу региона будут направлены в самое ближайшее время

По словам Козловой, УФАС выставляло претензии властям из-за фирмы «Южуралавтобан», а потом — из-за аффилированного с ней «Южуралмоста», с 2011 года. «С 2011 года мы обращали внимание властей на нарушения антимонопольного законодательства, — заявила журналистам Анна Козлова. — С 2014 года ничего не поменялось. „Южуралмост“ имел в 2016,17 и 18 годах до 90% рынка дорожных работ. Трижды писали Дубровскому об этом, губернатор ответил, что соответствующая комиссия не видит нарушений».

Анна Козлова: «Следственные органы выявили планы по дискредитации нашего УФАС» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В период с 2011 по 2014 год речь идет о контрактах ЗАО «Южуралавтобан». Контракты ЗАО стали поводом для уголовных дел в отношении Михаила Юревича, руководившего те годы регионом, и его соратника, депутата Госдумы Вадима Белоусова. Уже после смены власти в регионе при Дубровском контракты стали проводить через «Южуралмост», дочернее предприятие «Южуралавтобана»

«2017 и 2018 годы ушли на тяжбы по порядку формирования лотов. Тяжба длится до сих пор. Проанализировав ситуацию, в 2017 году приняли решение о возбуждении дела по признакам антиконкурентных соглашений между миндором и „Южуралмостом“», — заявила Анна Козлова. Она также сообщила, что следственными органами в Москве были выявлены переговоры и план дискредитации челябинского УФАС на четырех листах. После этого материалами заинтересовался центральный аппарат ФАС, и дальше делом Дубровского занялась Москва.

В итоге Бориса Дубровского обвинили в картельном сговоре. Это стало поводом для его отставки. В решении ФАС указаны коммерческие интересы экс-губернатора, материалы передадут силовикам. «Дело было 18 марта. Десять дней даётся на изготовление решение. Оно может быть готово даже сегодня. После этого материалы и должны быть направлены в правоохранительные органы», — сообщила «URA.RU» начальник челябинского УФАС.

Анна Козлова также прокомментировала претензии ФАС к фирме «Жилкомсервис», выигравшего на 218 млн рублей для поставки лифтов регоператору по капремонту. «К сожалению, там тоже следы бывшего губернатора», — отметила она. Фирма принадлежала сыну Бориса Дубровского Александру Дубровскому. 15 апреля будет вынесено решение по делу «Жилкомсервиса», ещё две недели уйдут на изготовление решения. После чего материалы будут переданы в правоохранительные органы.