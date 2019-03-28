ФАС ждет челябинского экс-губернатора Дубровского в суде

Анна Козлова: «Дубровский может обратиться в суд как частное лицо» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Бывший губернатор Челябинской области Борис Дубровский может подать в суд на Федеральную антимонопольную службу, обвинившую его в картельном сговоре. Об этом «URA.RU» сообщила руководитель УФАС по Челябинской области Анна Козлова.

О том, что решение ФАС будет оспорено в суде, в правительстве области заявили сразу же после того, как был озвучен вердикт антимонопольной службы. Но на следующий день, 19 марта, Борис Дубровский ушел в отставку, врио губернатора был назначен Алексей Текслер.

«Соответственно материалы дела и изготовленное решение должны быть направлены в правительство Челябинской области. У них будет три месяца, чтобы обратиться в суд. Экс-губернатор Борис Дубровский сможет сделать это как частное лицо. Я думаю, он так и сделает», — заявила Анна Козлова.

18 марта ФАС обвинила Бориса Дубровского в заключении антиконкурентного соглашения между министерством дорожного транспорта региона и компанией «Южуралмост». ФАС считает, что за четыре года (2015—2018 гг) более 90% всех контрактов на ремонт и строительство дорог в области были заключены именно с АО «Южуралмост». Из них служба называет незаконными десять, на сумму 2,4 млрд рублей. Материалы дела будут направлены в Генпрокуратуру и МВД РФ.

В 2017 году делом картельного сговора занималось челябинское УФАС. По словам Анны Козловой, челябинское управление пытались дискредитировать, поэтому материалы забрали в центральный аппарат ФАС.