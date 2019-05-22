Названа цена на новый российский электромобиль

Денис Аллаяров
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 10:35
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ИННОПРОМ-2014: 2-ой день. Екатеринбург, электромобиль
Стоимость Zetta почти в 20 раз ниже цены электрокаров Tesla (фото из архива)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новый российский электромобиль Zetta начнут продавать в декабре, цена на него будет начинаться с 450 тысяч рублей. Это почти в 20 раз уступает стоимости электрокаров Tesla, которые можно приобрести за 8-9 миллионов рублей.

«Автомобиль [Zetta] будет стоить от 450 тысяч рублей в базовой комплектации, она будет зависеть от емкости батареи и типа привода», — цитирует гендиректора Zetta Дениса Щуровского РИА «Новости». По его словам, электромобиль на 99% состоит из российских деталей, из Китая поставляется лишь батарея.

Электромобиль производится в Тольятти. На разных этапах в проект за три года инвестировали около 450 миллионов рублей, рассказал Щуровский. «До конца года должны завершить [подготовку к производству]. В августе машина уже должна уйти на сертификацию, к сентябрю-октябрю — ее пройти, и с декабря — уже начать продаваться», — добавил Щуровский.

Предполагается, что на российском рынке ежегодно будет продаваться 15 тысяч электромобилей в год, а на международном — 10 тысяч машин.

В конце апреля Минпромторг показал, как будет выглядеть кроссовер Aurus Komendant, производство которого должно начаться через два года, напоминает RNS. В правительстве полагают, что внедорожник станет самым востребованным в России в своем классе, а министр Денис Мантуров заявил, что машина будет конкурировать и с зарубежными автомобилями.

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