Мэрия Кургана закупает деревья в 20 раз дороже розничной цены

Курган засаживают дорогими деревьями Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Средняя цена одного саженца, который посадят в Кургане, варьируется от шести с половиной до девяти тысяч рублей, в то время как в розницу их можно купить за 300-800 рублей в зависимости от вида дерева. Информацию о цене «URA.RU» представили в администрации Кургана.

«Средняя цена по посадке одного саженца с работой варьируется от 6500 до 9000 рублей. Перед началом каждого финансового года у организаций, занимающихся посадкой саженцев, запрашиваются коммерческие предложения. По предоставленным данным формируется средняя цена одного саженца с работой, — объяснили цену в администрации города. — В муниципальный контракт входит гарантия на посадку нового саженца, если дерево не приживется. Это тоже влияет на цену». Для озеленения Кургана используют липы, рябины и яблони.

«6500 — очень большая цена даже для липы, даже если платить человеку, который будет ее поливать, — прокомментировала цену специалист питомника „Сады Зауралья“ Вера Максимова. — Мы продаем яблони по 300 рублей, а самые дорогие липы стоят 800 рублей. Это однолетние деревья, их высота — 40 см (по ГОСТ 24909-81 минимальная высота деревьев должна быть 1,5 м), чем старше дерево, тем тяжелее ему прижиться и тем дешевле оно стоит. До метра липа вырастает за пять лет».

С 26 апреля по 15 мая в Кургане посадили 1183 саженца липы. Еще 200 саженцев лип, рябин и яблонь посадят осенью. На озеленение Кургана в текущем году из бюджета города выделено 1,6 млн рублей.