21 мая 2019
20 мая 2019

Прокуратура увольняет замглавы проблемного челябинского района

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
22 мая 2019 в 11:41
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Морг, увольнение, безработица, эмоции, тоска, усталость, размышление, разочарование
Чиновник, которого требуют уволить, ждет решения начальства под домашним арестомФото: depositphotos.com

Прокурор потребовал уволить замглавы Чесменского района Константина Гнипу в связи с утратой доверия. Об этом сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве Челябинской области.

«По версии следствия, обвиняемый получил взятку в сумме 480 тыс. рублей за совершение действий, способствовавших заключению муниципального контракта с предпринимателем», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Гнипа, а также два предпринимателя были задержаны полицией и сотрудниками СК 24 апреля. Сейчас чиновник арестован, ему предъявили обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По требованию прокуратуры уже расстался с должностью председатель районного собрания депутата Владимир Федяшев. В обращении местных жителей, послужившем поводом для внеплановой проверки администрации района Контрольно-счетной палатой области, говорится также о фактах возможной коррупции со стороны главы района Татьяны Жморщук.

По информации агентства, ревизоры выявили нарушения, позволяющие передать материалы проверки в правоохранительные органы. Действия районных властей позволяют трактовать их и как неумение обращаться со средствами бюджета, и как злоупотребления чиновников.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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