Прокуратура увольняет замглавы проблемного челябинского района

Прокурор потребовал уволить замглавы Чесменского района Константина Гнипу в связи с утратой доверия. Об этом сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве Челябинской области.
«По версии следствия, обвиняемый получил взятку в сумме 480 тыс. рублей за совершение действий, способствовавших заключению муниципального контракта с предпринимателем», — пояснили «URA.RU» в пресс-службе региональной прокуратуры.
Гнипа, а также два предпринимателя были задержаны полицией и сотрудниками СК 24 апреля. Сейчас чиновник арестован, ему предъявили обвинение по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
По требованию прокуратуры уже расстался с должностью председатель районного собрания депутата Владимир Федяшев. В обращении местных жителей, послужившем поводом для внеплановой проверки администрации района Контрольно-счетной палатой области, говорится также о фактах возможной коррупции со стороны главы района Татьяны Жморщук.
По информации агентства, ревизоры выявили нарушения, позволяющие передать материалы проверки в правоохранительные органы. Действия районных властей позволяют трактовать их и как неумение обращаться со средствами бюджета, и как злоупотребления чиновников.