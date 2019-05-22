Экс-директор скандальной курганской свалки получил срок за покупку неисправного грузовика

Покупка неисправного автомобиля обернулась для директора мусорного полигона уголовным делом Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывший директор курганского муниципального предприятия «Шуховский полигон ТБО» Александр Ткаченко признан виновным в растрате вверенного имущества. Решением городского суда он получил условный срок, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областной прокуратуры.

«Подсудимый признан виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года», — рассказали в надзорном органе. Кроме того, суд в полном объеме удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с Ткаченко ущерба, размер которого превысил 800 тыс. рублей.

Как ранее сообщало «URA.RU», уголовное дело было возбуждено в июне 2018 года, после проверки финансово-хозяйственной деятельности Шуховского полигона. Экс-директора обвинили в том, что за счет средств предприятия он купил неисправный автомобиль МАЗ за 750 тысяч рублей. Цена оказалась завышена более чем в два раза. После этого грузовик пришлось ремонтировать по-прежнему за счет полигона.

Шуховский мусорный полигон под Курганом не в первый раз оказался в поле зрения силовиков. Так, в июне 2018 года замдиректора муниципального предприятия был уволен из-за того, что допустил возникновение пожара и, как следствие, образование едкого смога над Курганом. Ранее полигон обвиняли в хищении полезных ископаемых: с 2010 года там незаконно добывали песок для собственных нужд.