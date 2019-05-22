В суде вынесут приговор по делу уральского бизнесмена из списка Титова

Сергей Капчук готов обойтись без адвоката и сам защищать себя в суде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Возвращение Сергея Капчука

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга будет объявлен приговор по делу Сергея Капчука, бизнесмена из «списка Титова». Решение может быть принято уже 24 мая, сообщили «URA.RU» в суде.

«На пятницу назначены прения и последнее слово подсудимого. Если опять никто не заболеет и заседание состоится, то, скорее всего, в этот же день судья сможет объявить приговор», — пояснили в суде. Ранее «URA.RU» писало, что в деле Капчука возникла пауза, прения были перенесены из-за болезни его адвоката. Однако сам Капчук заверил, что больше переносов дела не будет, он сам хочет, чтобы «скорее наступила ясность».

«Адвокат после инсульта упал, у него перелом. Но переносить дело больше не будем, придет другой адвокат. В крайнем случае я готов обойтись без адвоката и сам себя защищать, опыт такой есть. Сначала пройдут прения, прокурор объявит свое требование, потом выступлю я с последним словом. После этого судья пойдет в совещательную комнату. Посмотрим, сумеет ли успеть в тот же день все закончить, — рассказал „URA.RU“ Сергей Капчук. — В любом случае мы будем настаивать на оправдательном решении».

Капчука обвиняют по статье «мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере». По версии следствия, он незаконно получил в собственность квартиру в Москве. Дело было возбуждено еще в 2001 году. Однако Капчук уехал в Лондон, а в 2018 году вернулся в Россию с помощью бизнес-омбудсмена Бориса Титова. По делу Капчука был допрошен бывший председатель свердловского правительства Алексей Воробьев. Он пояснил, что подписал распоряжение о покупке квартиры и поручил провести сделку бывшему управделами губернатора Сергею Туруновскому. В качестве оплаты за нее должен был быть проведен взаимозачет со Свердловской железной дорогой. 82-летнего Туруновского также вызвали в суд, но он сказал, что ничего не помнит.