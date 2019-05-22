Борису Дубровскому грозят уголовные дела о получении взятки за победу частной фирмы в тендерах на ремонт дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Бывшему челябинскому губернатору Борису Дубровскому грозят четыре уголовных дела после передачи в правоохранительные органы материалов Федеральной антимонопольной службы о картельном сговоре с его участием. Ему могут предъявить претензии по статьям «Получение взятки» (ст.290 УК РФ), «Злоупотребление должностными полномочиями» (ст.285 УК РФ), «Превышение должностных полномочий» (ст.286 УК РФ), «Ограничение конкуренции» (ст.178 УК РФ), сообщил «URA.RU» источник в силовой структуре.

«Факт передачи денег аффилированному [с Дубровским] лицу зафиксирован в материалах, которые я видел в открытом доступе. Исходя из этого, ему грозит обвинение во взятке. Услеживаются также признаки ограничения конкуренции. При недоказанности взятки, могут быть возбуждены уголовные дела о злоупотреблении или превышении полномочий. Либо речь о подстрекательстве в совершении преступления министра дорожного хозяйства Дмитрия Микулика. Все зависит от того, какие материалы есть по делу», — прокомментировал возможные санкции один из челябинских следователей на условиях анонимности.

Известный уральский адвокат Сергей Колосовский соглашается, что в действиях Дубровского усматриваются признаки получения взятки. «Все остальные обвинения — ограничение конкуренции, превышение и злоупотребление полномочиями — нанизываются уже на дело о взятке. Но надо смотреть, за какие конкретно действия получались деньги, если такой факт имел место. Это есть только в материалах дела. При этом Дубровский создал в Челябинске правоприменительную практику, по которой Главное контрольное управление проводит экспертизу и объясняет все пробелы следствия, если силовикам не хватит материалов. Теперь это ударит против него», — говорит собеседник.

Константин Акулич считает, что у Бориса Дубровского есть шанс избежать ответственности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Другой адвокат Константин Акулич считает, что Дубровский может и избежать уголовной ответственности. «Если его действия, при всех признаках незаконности, несли общественную пользу или он находился в условиях крайней необходимости и не мог поступить иначе, тогда исключается наказуемость его действий. Это касается превышения и злоупотребления полномочиями. И если нет прямого умысла на совершение преступления. Все зависит от материалов дела и того, какую позицию займет сам Дубровский», — объясняет эксперт.

В марте ФАС обвинила Дубровского в заключении антиконкурентного соглашения с миндортрансом и АО «Южуралмост». Антимонопольщики считают, что с 2015 по 2018 год более 90% всех контрактов на ремонт и строительство дорог в области намеренно были заключены с конкретной фирмой. Десять из них, на 2,4 млрд рублей, сочли незаконными.