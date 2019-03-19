Москва (но не Кремль) отреагировала на претензии ФАС к Дубровскому

Публичное обвинение Бориса Дубровского не навредит ему, считают политологи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Дело ФАС РФ против губернатора Дубровского

Публичное обвинение губернатора Челябинской области Бориса Дубровского в сговоре и проведении тендеров, которое в понедельник озвучила Федеральная антимонопольная служба, не навредит ему. Об этом «URA.RU» — таков прогноз ведущих федеральных политологов, специализирующихся на изучении внутриполитических процессов в России.

ФАС утверждает, что Дубровский заключил антиконкурентное соглашение, в результате чего за четыре года частная фирма «Южуралмост» получила более 90% всех контрактов, а десять из них на 2,4 млрд рублей, незаконно. «Решение по делу в ближайшее время будет направлено в МВД и Генпрокуратуру. Ждем соответствующей реакции от указанных ведомств», — прокомментировал замглавы ФАС РФ Андрей Цариковский.

Полный вариант решения не озвучен. Однако он оказался у издания «Русская пресса», и замначальника управления общественных связей ФАС Дарья Силкова подтвердила «URA.RU» его подлинность. Там утверждается, что «Южуралмост» консультировал администрацию губернатора и министерство дорожного хозяйства, предоставлял своих юристов. Там же упоминается замдиректора ООО «Нерудная компания «Бердяуш» Екатерина Краснихина, обвиняемая по уголовному делу о хищении денег компании вместе с совладельцем ООО, скрывшимся за границей Сергеем Вильшенко. Оба занимали аналогичные должности в «Южуралмосте».

В материалах ФАС со ссылкой на следственный департамент МВД говорится, что в 2016 году Краснихина сняла со счета Вильшенко 34 млн рублей и внесла их на счет «физического лица, входящую в группу лиц губернатора Бориса Дубровского». В 2017 году Краснихина передала свою долю в ООО «ЦКБУ-2» и деньги на двух банковских счетах в пользу «физического лица, входящую в группу лиц губернатора Бориса Дубровского». В тот же день Сергей Вильшенко аналогично оформил свои доли в АО «Южуралмост», АО «Амарант» и ООО «Технопарк» и деньги на трех банковских счетах.

В АО «Южуралмост» ограничились коротким комментарием: «Наши юристы изучают документы и следят за ситуацией». В окружении губернатора категорически опровергают его причастность к картельному сговору. «Правительство Челябинской области обратится в арбитражный суд Москвы и оспорит решение, вынесенное ФАС в отношении губернатора Бориса Дубровского», — сообщили в пресс-службе губернатора. «Дорожные споры продолжаются не первый год, накоплена достаточная практика, есть прецеденты, когда нами были выиграны несколько дел во всех инстанциях, включая Верховный суд, — заявили в пресс-службе. — Все претензии ФАС были разбиты полностью. Мы будем придерживаться этой стратегии и доказывать в судебном порядке свою правоту. Практика показывает, что это реально».

Борис Дубровский может не получить поддержку со стороны Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Но интересны политические итоги озвученного: в 2019 году у Бориса Дубровского заканчивается срок полномочий на посту губернатора. Ранее, объявляя о намерении переизбраться, он подчеркивал, что пойдет на это только при поддержке руководства страны. Сейчас в администрации президента ведутся консультации о том, какую стратегию принять на выборах в Челябинской области. В понедельник газета «Ведомости» сообщила, что Дубровский рискует не получить одобрения Кремля.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает вероятность возбуждения уголовных дел по итогам обращения ФАС в Генпрокуратуру и МВД высокой. Несмотря на это, он оценивает шансы Дубровского сохранить свой пост, как 50 на 50. «На его стороне по-прежнему поддержка [главы ММК] Виктора Рашникова — с учетом отношений последнего с [президентом] Владимиром Путиным, это значимо. Но позиции Дубровского отягощают невысокий рейтинг и высокий антирейтинг. В нашем рейтинге политической устойчивости губернаторов он находится в „красной“ [опасной] зоне», — сказал корреспонденту «URA.RU» эксперт.

Руководитель Агентства политических и экономических публикаций (АПЭК) Дмитрий Орлов не смог прокомментировать решение ФАС. Политолог Андрей Колядин уверяет, что ситуация в Челябинске не уникальна и не изменит отношение к Дубровскому в Кремле. «Челябинск — непростой город с точки зрения внутренней политики и выстраивания отношений силовиков и властей. Это касалось и предыдущего губернатора [Михаила Юревича], и действующего, и вице-губернаторов [Николай Сандаков], ныне сидящих в тюрьме. У вас силовые структуры являются политическим игроками. Но на судьбе Дубровского эта ситуация не скажется — пока не будет прямых доказательств его противоправной деятельности или решения, которое примет президент», — уверен собеседник.

У скандала может быть заказчик, предполагает Колядин. «По моим наблюдениям, в Челябинске все сражаются со всеми. Я об элитах. Поэтому кто угодно может стоять за этим. Любой, у кого есть финансовые и властные ресурсы для воздействия на ситуацию», — добавил он.

Старший преподаватель кафедры сравнительной политологии МГИМО Алексей Зудин обратил внимание, что раньше федеральное руководство практически не обращало внимания на конфликты интересов на региональном уровне, поскольку в приоритете были другие проблемы вроде сохранения политической устойчивости. А сейчас президентские приоритеты изменились, и претензии ФАС могут стать ключевыми при решении вопроса о поддержке Дубровского на выборах. «Необходимость экономического роста является главным вызовом перед страной. На первые места выходят состояние делового климата в регионе, потенциал экономического развития. Поэтому судьбы губернаторов будут определяться через призму этих изменившихся приоритетов. В данном случае конфликт интересов становится менее терпимым обстоятельством, чем ранее», — резюмировал политолог.

Политолог, автор Telegram-канала «Давыдов.Индекс» Леонид Давыдов не видит особого повода для комментариев. «Это совершенно естественный, рабочий процесс для политической жизни регионов. Губернатор готовится к перевыборам, и в этой ситуации элиты начинают предъявлять ему политические счета. Каждый, у кого накопился некий информационный „задел“, сейчас пытается его реализовать — у кого что есть», — полагает эксперт.