Певица Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг победы ее дочери — Микеллы Абрамовой в шоу «Голос. Дети». Свое мнение она высказала в эфире радиостанции «Серебряный Дождь».
По словам Алсу, ее дочь и другие участники конкурса оказались «втянуты в какие-то игры». «Но я думаю, что все должно хорошо закончиться», — рассказала певица. На вопрос, примет ли ее ребенок участие в повторной программе, артистка заявила, что Микелла примет решение сама. Алсу отметила, что ее дочь самостоятельно решила участвовать в конкурсе и в первый раз. Также певица сообщила, что развернутый комментарий о скандале с ее дочерью она собирается дать 1 июня в День защиты детей.
В финале шестого сезона шоу «Голос. Дети» по результатам зрительского голосования победила дочь певицы Алсу — Микелла Абрамова. Девочка набрала 56,5% голосов. Однако многие телезрители усомнились в правдивости результатов. Из-за скандала «Первый канал» привлек к расследованию компанию Group-IB, которая занимается раскрытием киберпреступлений. Результаты расследования показали, что в накрутке голосов участвовали 300 номеров, с которых отправили восемь тысяч сообщений, передает агентство Nation News. После этого «Первый канал» аннулировал результаты шестого сезона конкурса. 24 мая будет проведен специальный выпуск проекта в прямом эфире с участием всех финалистов, чтобы тонко и корректно расставить «точки над «i», сообщает RT.