Красавицы с Урала попали в ТОП-100 самых сексуальных россиянок

Екатеринбурженка Жанна Павлова занимает четвертое место в рейтинге Instagram, pretty.potatoo

По результатам зрительского голосование фотоконкурса Miss Maxim 2019 отобрали участниц, которых пригласят на профессиональную фотосессию в Москву. В ТОП-100 самых сексуальных россиянок попали 16 уральских красавиц.

На втором и четвертом местах в рейтинге стоят екатеринбурженки Екатерина Кот с 72% голосов и Жанна Павлова, за которую проголосовал 71% читателей журнала Maxim. Пятерку замыкает Мария Золотавина из города Каменск-Уральский. На восьмой строчке расположилась екатеринбурженка Алена Волк. Также в сотню самых сексуальных россиянок вошли Яна Максимова, Юлия Берр, Анжелика Лисс, Eлена Ващенко, Алена Маракуева, Ксения Филиппова, Ирина Македонская, Лена Холкина и Екатерина Пилник из Екатеринбурга, а также Мария Лепеть, Инна Хазова и Анастасия Цибарская из Челябинска.

Позже редакция Maxim отберет десять финалисток. Имя победительницы будет названо 16 июля. Фотография девушки, которая станет Miss Maxim, попадет на обложку сентябрьского номера, а снимки остальных финалисток украсят страницы журнала.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в первой сотне числилось восемь представительниц Екатеринбурга. Жанна Павлова находилась на второй строчке рейтинга с 73% голосов. А на третьем месте находилась Мария Золотавина из Каменска-Уральского.