Текслер нашел пресс-секретаря в челябинском закрытом городе

Сергей Зюсь станет пресс-секретарем Алексея Текслера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пресс-секретарем врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера станет Сергей Зюсь. Об этом «URA.RU» сообщили в правительстве региона.

«Зюсь принял предложение стать пресс-секретарем главы области», — сообщили в правительстве. Зюсь в настоящее время занимает должность начальника пресс-службы мэрии ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Озерск. Сам он от комментариев воздержался. Он лишь сообщил «URA.RU», что находится на работе в Озерске.

Ранее должность пресс-секретаря губернатора была закреплена за заместителем руководителя аппарата правительства Дмитрием Федечкиным, который также был руководителем управления пресс-службы. После отставки Федечкина принято решение развести оба функционала. На должность начальника управления с 21 мая заступила Мария Хворостова.

Изменения в реестре должностей госслужбы для введения должности пресс-секретаря главы региона депутаты Законодательного собрания области рассмотрят на сессии 30 мая.