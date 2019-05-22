За новой попыткой установить бюст Сталина в Сургуте стоят коммунисты

Пока бюст Сталина находится на хранении на даче у одного из активистов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Югорские коммунисты подключились к теме установки бюста Иосифа Сталина в Сургуте. Об этом «URA.RU» сообщил один из лидеров организации «Рабочая молодежь Сибири» Денис Ханьжин.

Активистам накануне удалось забрать бюст Сталина из муниципального склада, где он находился на хранении, и теперь общественники обсуждают возможные варианты его размещения в городе. «Идеальным местом был бы Мемориал Славы. Нам в реализации этой идеи помогает депутат думы ХМАО от КПРФ Василий Жуков. Он даже общался на эту тему с мэром. Но мы понимаем, чтобы осуществить эту идею, возможно, понадобится не один год из-за другой точки зрения на это со стороны чиновников», — заявил Ханьжин.

Связаться с Жуковым на момент публикации материала не удалось. Как ранее сообщало «URA.RU», югорские коммунисты также активно продвигают идею установки памятника Ленину в Ханты-Мансийске. Лидер югорского отделения КПРФ Алексей Савинцев на этой неделе устраивал одиночный пикет у здания мэрии в окружной столице. Однако политолог Петр Быстров считает подобную активность коммунистов не самой удачной идеей для пиара партии. Конечно, можно заработать дешевую популярность на любви определенной части электората к вождям коммунизма. Но все-таки оппозиционным партиям следует больше заниматься какими-то актуальными для людей проблемами, которые, действительно, находятся для них на повестке дня», — уверен эксперт.