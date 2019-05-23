Центробанк потребует возмещения убытков от разорившихся пенсионных фондов

Эльвира Набиуллина объяснила, при каком условии НПФ будут возмещать убытки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Центробанк намерен через суд требовать возмещения убытков от разорившихся негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

«Введена фидуциарная ответственность НПФ. Это означает, что они должны возмещать убытки, если будет доказано, что они вложились в активы не на наилучших условиях, существующих на рынке», — цитируют «Известия» главу Банка России.

Также Набиуллина уточнила, что сейчас Центробанк работает над концепцией санации негосударственных пенсионных фондов. Проект будет представлен осенью.

Ранее Банк России уличил две офшорные компании в манипуляциях с акциями «Объединенной вагонной компании». Эксперты заключили, что через покупку ценных бумаг этой фирмы негосударственные пенсионные фонды выводили за границу накопления россиян. По оценкам опрошенных «URA.RU» экспертов, за все время существования НПФ со счетов граждан было снято около десяти триллионов рублей.