Forbes раскрыл состояния детей российских миллиардеров. В списке есть наследники глав уральских компаний

Диана Козлова
© Служба новостей «URA.RU»
23 мая 2019 в 10:29
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Пресс-конференция, посвященная подведению итогов прошедшего сезона ХК «Автомобилист». Екатеринбург, козицын андрей
Андрей Козицын оставит дочери в наследство около 4,6 миллиарда долларовФото: Анна Майорова © URA.RU

Журнал Forbes представил читателям рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров. Всего в список вошли 48 человек.

«В России насчитывается 103 миллиардера с совокупным состоянием 440 миллиардов долларов. Если эту сумму поделить на общее число их детей (304), то все они будут миллиардерами со средним состоянием около 1,45 миллиарда долларов», — говорится в анонсе подборки.

Самым богатым в списке оказался единственный сын крупнейшего акционера «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова Юсуф, который унаследует 21,8 миллиарда долларов. Второе место делят двое детей председателя правления газовой компании «НОВАТЭК» Леонида Михельсона: им достанется по 12,2 миллиарда долларов. Замыкают тройку богатейших наследников Дмитрий, Юрий и Анастасия Лисины. Их отец Владимир Лисин, владелец Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding, отдаст каждому ребенку примерно по 7,6 миллиарда долларов.

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Также издание включило в рейтинг детей глав уральских компаний. К примеру, дочери гендиректора УГМК Андрея Козицына Марии достанется 4,6 миллиарда долларов. На ту же сумму могут рассчитывать двое детей председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова. В список попал и Александр Пумпянский — наследник председателя совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрия Пумпянского. Его сын получит около 2,3 миллиарда долларов.

Ранее журнал публиковал данные об элитной недвижимости российских миллиардеров в Великобритании. В рейтинге из 26 миллиардеров самая низкая позиция — у бывшего вице-премьера правительства России Игоря Шувалова с апартаментами за 828 млн рублей.

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