Журнал Forbes представил читателям рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров. Всего в список вошли 48 человек.
«В России насчитывается 103 миллиардера с совокупным состоянием 440 миллиардов долларов. Если эту сумму поделить на общее число их детей (304), то все они будут миллиардерами со средним состоянием около 1,45 миллиарда долларов», — говорится в анонсе подборки.
Самым богатым в списке оказался единственный сын крупнейшего акционера «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова Юсуф, который унаследует 21,8 миллиарда долларов. Второе место делят двое детей председателя правления газовой компании «НОВАТЭК» Леонида Михельсона: им достанется по 12,2 миллиарда долларов. Замыкают тройку богатейших наследников Дмитрий, Юрий и Анастасия Лисины. Их отец Владимир Лисин, владелец Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding, отдаст каждому ребенку примерно по 7,6 миллиарда долларов.
Также издание включило в рейтинг детей глав уральских компаний. К примеру, дочери гендиректора УГМК Андрея Козицына Марии достанется 4,6 миллиарда долларов. На ту же сумму могут рассчитывать двое детей председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова. В список попал и Александр Пумпянский — наследник председателя совета директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрия Пумпянского. Его сын получит около 2,3 миллиарда долларов.
Ранее журнал публиковал данные об элитной недвижимости российских миллиардеров в Великобритании. В рейтинге из 26 миллиардеров самая низкая позиция — у бывшего вице-премьера правительства России Игоря Шувалова с апартаментами за 828 млн рублей.