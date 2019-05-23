Пьяный священник с ножом напал на монаха из-за пожертвований в Троице-Сергиевой лавре

Раненого священника доставили в реанимацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Троице-Сергиевой лавре пьяный священник напал с ножом на монаха. По предварительным данным, главная причина конфликта — неравномерное распределение пожертвований.

Отцу Севастиану (Николаю Запольнову) стало известно, что его доходы резко сократились из-за того, что часть пожертвований прихожан якобы присваивает себе отец Поликарп (Николай Сидоров), сообщает telegram-канал Baza. Узнав об этом, Севастиан решил поговорить со священником, но перед этим сильно напился, утверждает издание.

В келье между мужчинами произошел спор, и Поликарп выгнал Севастиана. Тот вернулся через 15 минут с ножом и напал на монаха, ударив его в живот. Приехавшая на место скорая помощь доставила раненого священника в реанимацию, Севастиана задержали полицейские. Однако допроса еще не было из-за того, что священнослужитель сильно пьян.

В Троице-Сергиевой лавре не смогли дать оперативный комментарий корреспонденту «URA.RU», предложив написать письменный запрос.