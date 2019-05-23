Бывший вице-губернатор, объявленный в международный розыск, бьется за имущество в Челябинске

Пока в Челябинске идут судебные разбирательства, Александр Уфимцев лечится за границей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовное дело о VIP-поселке для чиновников Челябинска

Челябинский облсуд рассмотрит требование снять арест с внедорожника и квартиры бывшего вице-губернатора области Александра Уфимцева, объявленного в международный розыск. Об этом сообщили «URA.RU» в пресс-службе суда.

«В жалобе на решение Центрального райсуда Челябинска от 28 ноября прошлого года содержится требование снять арест, наложенный на автомобиль Toyota Highlander 2014 года выпуска и жилое помещение в Челябинске площадью 85 кв. метров. Машина оценивается в два миллиона рублей», — пояснили в суде.

Уфимцев с 2005 по май 2010 года был вице-мэром Челябинска, до марта 2013 года занимал пост вице-губернатора при бывшем главе области Михаиле Юревиче. Он обвиняется по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в составе группы). Речь идет о строительстве коттеджного поселка для чиновников и бизнесменов под видом детского лагеря на берегу озера Увильды в Аргаяшском районе.

Прежде чем следствие успело предъявить ему обвинение, Уфимцев уехал из России. В ноябре 2018 года его объявили в международный розыск, а Центральный районный суд Челябинска вынес решение об аресте Уфимцева (заочно) и его имущества.