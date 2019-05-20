19 мая 2019
17 мая 2019

В Челябинске завершено уголовное дело о поселке для VIP-чиновников. Самый высокопоставленный сбежал за границу

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 15:47
Размер текста
-
17
+
Суд Уфимцев Мандрыгин. Челябинск., уфимцев александр
До бывшего вице-губернатора Александра Уфимцева силовики не дотянулисьФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Уголовное дело о VIP-поселке для чиновников Челябинска

В Челябинской области завершено уголовное дело бывших высокопоставленных чиновников, обвиняемых в мошенничестве при строительстве коттеджей на признанном памятником природы озере Увильды. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По делу проходят экс-глава областного госуучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Илья Пруцких, бывший начальник управления культуры мэрии Челябинска Дмитрий Назаров и руководивший муниципальным учреждением культуры МУП «Спартак» Андрей Григорьев. По версии следствия, они действовали вместе с занимавшим пост вице-губернатора области Александром Уфимцевым. Расследование проводилось сотрудниками региональных УФСБ и полицейского главка.

«В период 2009—2010 годов обвиняемые совместно с Уфимцевым путем обмана получили право пользования лесным участком, отнесенным к категории защитных лесов в районе памятника природы, озера Увильды, на территории Аргаяшского лесничества для организации детского лагеря. Фактически на указанной территории были построены коттеджи с последующей регистрацией прав пользования земельными участками, чем был причинен ущерб в сумме более 2 млн рублей», — пояснили «URA.RU» в СК.

Сейчас регистрация права на земельные участки аннулирована, дома подлежат сносу. С конца прошлого года суд рассматривает уголовное дело главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина, выдавшего разрешения на строительство. Уфимцев, уехавший за границу, объявлен в федеральный розыск и арестован заочно.

Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...