В Челябинской области завершено уголовное дело бывших высокопоставленных чиновников, обвиняемых в мошенничестве при строительстве коттеджей на признанном памятником природы озере Увильды. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
По делу проходят экс-глава областного госуучреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Илья Пруцких, бывший начальник управления культуры мэрии Челябинска Дмитрий Назаров и руководивший муниципальным учреждением культуры МУП «Спартак» Андрей Григорьев. По версии следствия, они действовали вместе с занимавшим пост вице-губернатора области Александром Уфимцевым. Расследование проводилось сотрудниками региональных УФСБ и полицейского главка.
«В период 2009—2010 годов обвиняемые совместно с Уфимцевым путем обмана получили право пользования лесным участком, отнесенным к категории защитных лесов в районе памятника природы, озера Увильды, на территории Аргаяшского лесничества для организации детского лагеря. Фактически на указанной территории были построены коттеджи с последующей регистрацией прав пользования земельными участками, чем был причинен ущерб в сумме более 2 млн рублей», — пояснили «URA.RU» в СК.
Сейчас регистрация права на земельные участки аннулирована, дома подлежат сносу. С конца прошлого года суд рассматривает уголовное дело главы Аргаяшского района Исрафиля Валишина, выдавшего разрешения на строительство. Уфимцев, уехавший за границу, объявлен в федеральный розыск и арестован заочно.